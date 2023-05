A cura della Redazione

Spettacoli di luci e colori, magica atmosfera. Serata da ricordare a Sant'Antonio Abate, dove ieri è stato inaugurato il Parco della Gentilezza. A tagliare il nastro, la sindaca Ilaria Abagnale e il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi.

"Il Parco della Gentilezza è un progetto che la comunità locale inseguiva da oltre vent'anni e che abbiamo realizzato in tre anni di intenso lavoro, grazie anche al contributo decisivo della Città Metropolitana - spiega Abagnale -. Sarà il cuore verde di Sant'Antonio Abate, pensato e realizzato per i nostri ragazzi”.

La prima cittadina ha accompagnato Manfredi nel tour del parco, che sorge nel quartiere ConSan di Sant'Antonio Abate, su un'area di 5.500 metri quadrati rimasta abbandonata per decenni e ora trasformata in una vera e propria oasi per i giovani.

“Il Parco della Gentilezza è un progetto che parte ben prima che io diventassi anche consigliera della Città Metropolitana - aggiunge Ilaria Abagnale - e che andrà oltre perché ora è affidato ai giovani di Sant'Antonio Abate. Questa è un'opportunità importante per il territorio ed un esempio positivo di collaborazione: quando gli Enti si confrontano, si realizzano grandi progetti”.

Un giardino con oltre duecento alberi avvolge un'area ludica con messaggi di educazione civica e stradale, cartelli su giostre e cestini per esprimere gentilezza, e un campetto polifunzionale per giocare a basket e calcio. Ieri sera lo spettacolo di luci, artisti, giochi d'acqua con l'accompagnamento dell'orchestra del liceo Severi di Castellammare di Stabia

“È un piccolo tassello che servirà a cambiare il nostro territorio - prosegue la sindaca -. Da tempo si parla di rigenerazione dei tessuti urbani per costruire una comunità nuova nell'ottica della condivisione. Il Parco della Gentilezza è tutto questo: un luogo dove incontrare altre persone dove i bambini possono giocare e crescere, dove i cittadini devono sentirsi a casa. Ringrazio il mio sindaco Gaetano Manfredi e la Città Metropolitana per esserci stati accanto”.

“Sant'Antonio Abate è un Comune importante per la comunità della Città Metropolitana ed ha grande sindaca - dice Gaetano Manfredi -, che si è impegnata per la realizzazione di un progetto importante, il primo dei tanti che faremo assieme. La politica vera deve dare risposte concrete alle necessità e svolge il suo compito al meglio se pensa anche ad anziani e bambini, a luoghi dove si può stare insieme, tra bellezza e gentilezza. E il nome scelto per il Parco è sicuramente quello giusto, perché sarà un luogo dove si potranno vivere momenti di aggregazione, serenità e stare assieme. Giovedì (domani, ndr), con la tappa del Giro d'Italia, saremo tutti uniti dall'onda rosa che ci darà l'occasione per mostrare al mondo che Napoli e l'intera area metropolitana esprime bellezza e cultura chilometro dopo chilometro”.