A cura della Redazione

E’ stato spento dai vigili del fuoco il rogo che ieri si è sviluppato presso un deposito de La Torrente, nota industria conserviera di Sant’Antonio Abate.

L’incendio, dalle vaste proporzioni, ha distrutto numerosi bancali stoccati nel piazzale, danneggiando anche alcuni capannoni e attrezzature. Fortunatamente non ci sono stati feriti né intossicati.

Per precauzione, i residenti della zona - via Casa D’Auria - sono stati fatti evacuare per poi rientrare nelle loro abitazioni una volta ultimate le operazioni di spegnimento nel pomeriggio.

Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Castellammare e del Gruppo Investigativo di Torre Annunziata. Tra le ipotesi, la più probabile è che ad aver innescato le fiamme siano stati dei fuochi pirotecnici esplosi per celebrare una ricorrenza o un evento, si parla di un matrimonio, nelle vicinanze del deposito.

“Oltre ai danni alla struttura, nessuna persona è stata coinvolta - si legge in una nota dell’azienda -. Teniamo a precisare che tale accaduto non inciderà nel normale svolgimento delle attività ordinarie né tantomeno nell’imminente campagna di trasformazione del pomodoro. Inoltre, invitiamo a diffidare di ogni tipo di speculazione venutasi a creare e che ogni informazione e/o aggiornamento sarà dato esclusivamente tramite i nostri canali ufficiali”.

Quel che resta è visibile nel video che alleghiamo in basso, girato dai vigili del fuoco e pubblicato sul profilo twitter ufficiale del Corpo.