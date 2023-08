A cura della Redazione

Il Comune di Castellammare di Stabia ha affidato i servizi di ingegneria e architettura per la “progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento di messa in sicurezza provvisoria dell’area interessata dal dissesto franoso verificatosi il 19 luglio 2023, all’altezza di via Quisisana n.19”.

L’Ente ha conferito l’incarico di supporto al RUP per l’intervento finalizzato alla prima messa in sicurezza dei luoghi, all’Ing. Armando Lucio Simonelli per un importo complessivo pari ad 12.300,22 euro e l’incarico di progettazione esecutiva e direzione lavori di prima messa in sicurezza del versante franato, oltre riparazione degli eventuali danni patiti dal fabbricato attiguo, all’Ing. Umberto D’Ambrosio, per poco meno di 49mila euro.

All’esito della progettazione redatta dal tecnico incaricato, saranno quantificati gli importi occorrenti a coprire i costi della messa in sicurezza provvisoria dei luoghi, quindi sarà indetta procedura di affidamento dei relativi lavori atti al provvisorio contenimento del versante e, dunque, al rientro dei residenti nello stabile attiguo al crollo, ad oggi precauzionalmente sgomberato.

La messa in sicurezza di carattere definitivo sarà eseguita in un momento successivo, essendo necessario garantire la stabilità del versante coinvolto ricorrendo ad una specifica progettazione