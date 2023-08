A cura della Redazione

Tre mezzi meccanici in azione, sullo sfondo i turisti stranieri che godono dell'arenile pulito e del sole che bacia Castellammare di Stabia. Ripartono le grandi pulizie sul lungomare stabiese. L'attività rientra tra quelle programmate dalla Velia Ambiente, l'azienda che gestisce il servizio di igiene ambientale nella città delle acque.

L'intervento è iniziato prima di Ferragosto e sta proseguendo in queste ore, interessando tutto il litorale stabiese. Infatti è prevista la pulizia, come sempre, del tratto di spiaggia antistante la villa comunale fino al litorale di via De Gasperi, che negli ultimi anni è ritornato balneabile facendo registrare presenze record nel periodo estivo.

Le operazioni di pulizia sono effettuate dalla Velia Ambiente mediante l'utilizzo di un cestello capace di filtrare la sabbia per separarla dai rifiuti, con l'ausilio di altri due mezzi meccanici dotati di pala.