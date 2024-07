A cura della Redazione

Luigi Vicinanza, dopo 36 giorni dalla sua proclamazione a sindaco di Castellammare di Stabia (14 giugno 2024), ha nominato la sua giunta composta da sette assessori, quattro uomini e tre donne.

Tra queste ultime un volto a noi familiare: Nunzia Acanfora di Torre Annunziata.

Esponente di primo piano dall'associazione IdeE, Nunzia è funzionario amministrativo della Regione Campania. Laureata in Scienze Politiche all'Università Federico II di Napoli, ha lavorato presso l'ufficio del Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Campania.

La dichiarazione della neo assessore Acanfora

“Da oggi comincia per me una nuova importante avventura – afferma la neo assessore -. Avrò le deleghe a Turismo e Sport della Città di Castellammare di Stabia, nomina per la quale ringrazio il sindaco Luigi Vicinanza per la fiducia accordatami.

Ho accettato senza indugi l’incarico, pur riconoscendone l’alta responsabilità, per la stima che nutro per il sindaco, che ho avuto modo di conoscere e apprezzare nel suo vibrante lavoro da presidente del MAV (Museo Archeologico Virtuale).

Ma più di ogni altra cosa, mi ha convinta il suo appassionato programma politico per la città, un programma che guarda alla rinascita della grande Stabia, partendo dal potenziamento delle sue innate virtù per proiettarle oltre i confini nazionali. Ed è proprio in questo compito - conclude Acanfora - che voglio dare il mio più incisivo contributo, mettendo a disposizione di Stabia tutta l’esperienza e la conoscenza acquisite nei lunghi anni di studio e lavoro all’estero e della mia preziosa esperienza acquisita in questi ultimi anni in Regione Campania. Un grazie ancora al sindaco, ora a lavoro per fare bene”.