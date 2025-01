A cura della Redazione

Con le celebrazioni dedicate a San Catello si conclude il lungo calendario di eventi "La Luce di Stabia", voluto dall'Amministrazione Comunale e che ha accompagnato l'intero periodo natalizio a Castellammare di Stabia. Un percorso che ha saputo illuminare la città, nel segno della cultura, della musica, della tradizione e della convivialità.

“Siamo molto soddisfatti del successo riscosso dalle tante iniziative che hanno accompagnato questo periodo di festa in città - ha commentato il sindaco Luigi Vicinanza -. Dal 7 dicembre scorso con la notte dei falò, Castellammare ha offerto ai cittadini e ai visitatori tanti eventi culturali, musicali e di intrattenimento, valorizzando le tradizioni e il patrimonio storico e artistico. Eventi che hanno toccato tutti i quartieri della città. È stato un modo per riunire la comunità e per mettere in risalto la bellezza della nostra città, che trova nel culto di San Catello un momento di forte identità e coesione".

Il programma. Da giovedì 16 gennaio l'Arco di San Catello è stato illuminato a festa. Sabato 18 gennaio, a partire dalle ore 10,30, negli spazi del MUDISS, il Museo Diocesano Sorrentino Stabiese (Piazza Giovanni XXIII), si terrà la presentazione del libro fotografico dedicato a San Catello, edito da Citypress. L'evento vedrà gli interventi del sindaco Luigi Vicinanza, dell'arcivescovo Mons. Francesco Alfano, e del direttore di "Metropolis", Raffaele Schettino.

Domenica 19 gennaio, giorno dedicato al Santo Patrono, come da tradizione il sindaco parteciperà alla processione (ore 10,00) che attraverserà le strade del Centro Antico e il Cantiere Navale, prima di far ritorno in Cattedrale per la celebrazione eucaristica.

In Villa Comunale dalle ore 9,00 alle ore 14,00 un nuovo appuntamento con il mercatino di Campagna Amica di Coldiretti, dove sarà possibile acquistare e degustare prodotti tipici locali. Sempre domenica, alle ore 18,30, presso la Chiesa del Gesù nel Centro Antico, si terrà il concerto "Musica Nova - I tesori ritrovati tra Napoli e Sorrento". L'evento, presentato da Migrazioni Sonore con la Corale della Madonna della Libera e ideato da Fiorenza Calogero, proporrà un viaggio musicale tra tradizione e innovazione. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.