A cura della Redazione

Momenti di tensione a Castellammare di Stabia, dove nella serata di mercoledì si è verificata una violenta aggressione nel quartiere Acqua della Madonna. Secondo le prime ricostruzioni, un imprenditore sarebbe stato brutalmente pestato da ignoti per motivi ancora da chiarire. L’uomo ha riportato ferite importanti ed è stato soccorso, mentre sull’accaduto indagano le forze dell’ordine per risalire ai responsabili e al movente dell’attacco.

Immediata la reazione del sindaco Luigi Vicinanza, che ha condannato con fermezza l’episodio:

“Qualsiasi atto di violenza è intollerabile e ferisce non solo chi lo subisce, ma l’intera comunità. L’episodio accaduto all’Acqua della Madonna è grave ed è un richiamo forte alla responsabilità di tutti. Castellammare deve restare una città che respinge ogni forma di illegalità e che lavora quotidianamente per costruire un futuro migliore”.

Il primo cittadino ha espresso vicinanza all’imprenditore vittima dell’aggressione e ha ringraziato le forze dell’ordine, in particolare la Polizia di Stato, per l’impegno e la tempestività con cui stanno affrontando la vicenda.

Le indagini proseguono a ritmo serrato per fare luce su un episodio che scuote la città e che riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza urbana.