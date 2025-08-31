A cura della Redazione

Tra le stelle del grande cinema italiano e internazionale che brillano in questi giorni al Lido di Venezia, ci sono anche tre stabiesi. Gli attori Gianfelice Imparato e Antonio Milo partecipano al Festival con il film La Salita, opera prima da regista di Massimiliano Gallo.

La pellicola racconta l’impegno di Eduardo De Filippo, che nel 1983 visitò più volte il carcere minorile di Nisida per ricostruire il teatro e avviare una scuola di scenotecnica e recitazione, tentando di dare concretezza al principio rieducativo della pena previsto dalla Costituzione.

Imparato, 69 anni, attore e autore noto per la sua lunga carriera teatrale e cinematografica, è ricordato anche per la sua opera Repubblica di S. Gennaro. Milo, 57 anni, è amato dal grande pubblico grazie a numerose fiction Rai, tra cui Il Commissario Ricciardi, dove interpreta il brigadiere Maione.

Accanto a loro, un giovanissimo stabiese: Luigi di Somma, 18 anni, studente del Liceo Classico Plinio Seniore, appassionato di cinema e montaggio. Sarà al Festival per presentare i corsi della Anica Academy, realizzati con la fondazione Edison Orizzonte Sociale, dedicati all’analisi dei linguaggi e delle tecniche del racconto visivo. Di Somma vanta già alcune produzioni amatoriali e un terzo posto allo Stabia Green 2024 con un video sui disastri ambientali.

Un’occasione importante, dunque, che porta Castellammare di Stabia sotto i riflettori del cinema internazionale, con l’orgoglio di due grandi attori e di un giovane talento emergente.