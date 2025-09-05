A cura della Redazione

Proseguono a Castellammare di Stabia gli interventi di ripristino del manto stradale, con inevitabili modifiche alla viabilità cittadina. Da lunedì 8 a lunedì 15 settembre sono previste chiusure al traffico e divieti di sosta con rimozione forzata (h24) in diverse aree della città.

Gli operai interverranno in più fasi: dall’8 al 12 settembre, tra le ore 6 e le 18, i lavori interesseranno via Cicerone, via Alessandro Volta, via Benedetto Croce e via Luigi Einaudi (nel tratto tra via D’Annunzio e viale Europa).

Dal 9 al 13 settembre toccherà invece a via Francesco Petrarca, via Guglielmo Marconi (da via Petrarca a via Amato), via Amato (da via Marconi a via Plinio il Vecchio) e via Plinio il Vecchio (fino al civico 6).

Infine, dal 12 al 15 settembre, gli operai saranno al lavoro in via Publio Marone Virgilio, nel tratto compreso tra via Einaudi e via Petrarca.

Durante l’intero periodo, il transito resterà consentito esclusivamente ai residenti per l’accesso a box e rimesse private.

Il Comune invita i cittadini alla massima collaborazione e a prestare attenzione alla segnaletica temporanea per agevolare gli interventi e garantire la sicurezza della circolazione.