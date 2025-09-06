A cura della Redazione

La parola è seme, è incontro, è ponte che unisce e apre a nuove prospettive. Da questa intuizione nasce “Open Words – Parole che aprono”, la nuova iniziativa culturale promossa dalla parrocchia Gesù Redentore di Sant’Antonio Abate, guidata da don Salvatore Iaccarino.

La rassegna prende forma nello spazio Open, luogo pensato e voluto dal parroco come punto di riferimento per i giovani e ormai divenuto laboratorio vivo di fede, cultura e comunità. Qui, sabato 13 settembre alle ore 19.00, andrà in scena il primo appuntamento di un cammino che si preannuncia ricco di suggestioni.

Protagonista della serata sarà Davide Avolio, poeta, scrittore e creator digitale, che condurrà il pubblico in un viaggio tra parola e visione, condividendo il suo percorso creativo e umano. Ad accompagnarlo, le note del pianista Angelo Borrelli, che intrecceranno musica e letteratura in un dialogo armonico e coinvolgente. A moderare l’incontro sarà Luigi Novi, che guiderà riflessioni e scambi con i partecipanti.

Il titolo stesso della rassegna, “Open Words – Parole che aprono”, racchiude la sua essenza: aprire mondi interiori, generare dialogo, creare legami attraverso la forza della parola e della testimonianza. Non un semplice evento, dunque, ma l’avvio di un percorso che proseguirà con appuntamenti collaterali nel corso dell’anno, diventando occasione di crescita e condivisione per l’intero territorio.

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti: dalla comunità parrocchiale agli studenti, dai giovani agli adulti, fino a chiunque desideri lasciarsi ispirare da poesia e musica.

Con “Open Words”, lo spazio Open si conferma ancora una volta cantiere di idee e relazioni, segno concreto di come fede e cultura possano dialogare e generare speranza.