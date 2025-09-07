A cura della Redazione

Grande partecipazione per Corti Green, l’iniziativa curata da Borgo Antico Stabia che sabato 6 settembre ha animato via Gesù, nel cuore del centro antico di Castellammare di Stabia, con musica, street food, aperture straordinarie delle chiese e momenti di socialità. L’evento rientra nel cartellone di Settembre a Stabia e ha richiamato centinaia di cittadini e visitatori.

“Vedere il centro antico di Castellammare rivivere con musica, street food e chiese aperte è la conferma che stiamo proseguendo nella giusta direzione – ha dichiarato il sindaco Luigi Vicinanza –. Voglio ringraziare gli organizzatori di Borgo Antico Stabia e tutte le associazioni partner che hanno reso possibile questa bellissima serata. Insieme stiamo restituendo bellezza, senso e comunità a luoghi rimasti troppo a lungo nell’ombra. E non ci fermiamo qui: il prossimo 26 settembre in Piazza Amendola avremo il concerto di Andrea Sannino”.

Soddisfatta anche l’assessore all’Identità stabiese, Annalisa Di Nuzzo: “Corti Green non è stato soltanto un evento, ma un’occasione per tanti cittadini di riappropriarsi di luoghi che spesso appartenevano solo alla memoria. Vedere la gente animare strade, chiese e cortili è la più autentica manifestazione della nostra identità. Il centro antico, anche grazie a queste iniziative, torna ad essere il cuore pulsante della città”.