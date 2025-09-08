A cura della Redazione

Riparte dalla penisola sorrentina il terzo ciclo di presentazioni di Un libro sotto le stelle, la rassegna ideata dall’Associazione Meridiani che trasforma un traghetto in una libreria sul mare. Dal 10 al 12 settembre, a bordo del “Blitz” della compagnia Alilauro, tre appuntamenti al tramonto accompagneranno i partecipanti tra parole e panorami suggestivi.

Si comincia mercoledì 10 settembre con Pino Aprile e il suo Meglio soli, seguito giovedì 11 da Giancarlo Siani. Terra nemica di Pietro Perone, in ricordo del giovane cronista ucciso 40 anni fa. Chiusura affidata a Lorella Di Biase e Monique Gregory Settanni con Pino Settanni. Il sogno infinito, biografia dedicata al fotografo.

Gli incontri, moderati da Sonia Di Domenico e Silvio Martino, vedono la partecipazione di istituzioni e personalità del mondo culturale e si concluderanno il 2 ottobre alla Reggia di Quisisana, nell’ambito del Campania Libri Festival, con un omaggio al giornalista Pino Scaccia.

La rassegna, giunta alla XXI edizione, è sostenuta da una vasta rete di enti e partner e conferma Castellammare come città sempre più attenta alla diffusione della cultura e del libro.