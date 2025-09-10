A cura della Redazione

Dal 1° ottobre cambia l’orario di lavoro dei dipendenti comunali di Castellammare di Stabia non soggetti a turnazione, con esclusione quindi della Polizia Municipale. A darne l’annuncio è stato il sindaco Luigi Vicinanza, che ha parlato di “una macchina amministrativa sempre più efficiente, capace di rispondere alle esigenze dei cittadini e al passo con i tempi”.

La novità rappresenta un intervento significativo: dal 1999 infatti non si registravano modifiche sostanziali all’organizzazione oraria, fatta eccezione per un parziale aggiornamento nel 2017.

I nuovi orari prevedono:

lunedì, martedì, mercoledì e venerdì : 8:00 – 15:15, con pausa pranzo alle 13:45;

: 8:00 – 15:15, con pausa pranzo alle 13:45; giovedì: 8:00 – 17:30, con pausa pranzo sempre alle 13:45.

Il monte ore complessivo resta invariato, ma la distribuzione cambia.

Un aspetto di rilievo riguarda il piano economico: i dipendenti riceveranno il ticket mensa tutti i giorni, e non più solo nei due giorni di rientro, come richiesto da tempo dai sindacati.

“Questa scelta non è soltanto un adeguamento organizzativo – ha spiegato il sindaco – ma un investimento sulla qualità del lavoro e sull’efficienza degli uffici comunali. Un Comune più moderno significa risposte più rapide e un contatto più diretto con i cittadini”.

Soddisfatto anche il vicesindaco e assessore al personale Giuseppe Di Capua, che ha sottolineato come la decisione “valorizzi i lavoratori e migliori l’organizzazione interna”. Ha inoltre ricordato che la rimodulazione fa parte di un progetto più ampio di rinnovamento: mobilità anticipate, progressioni verticali, nuove posizioni organizzative e concorsi pubblici per rafforzare gli uffici.

“L’obiettivo – ha concluso Di Capua – è garantire un’amministrazione moderna, efficace e davvero al servizio della comunità stabiese”.