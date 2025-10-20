A cura della Redazione

Due giornate dedicate alla memoria e alla scoperta attraverso oggetti che raccontano la storia. Venerdì 31 ottobre e sabato 1 novembre 2025, nelle sale meeting dell’Hotel dei Congressi di Castellammare di Stabia, andrà in scena Kronos Expo, la manifestazione promossa dall’ANFC – Associazione Numismatica, Filatelica e Collezionistica.

L’evento offrirà a collezionisti, appassionati e curiosi l’occasione di immergersi in un viaggio nel tempo tra monete, francobolli, banconote, cartoline, libri, cartoline storiche, giocattoli vintage, schede telefoniche e oggetti rari. Non mancheranno spazi per stime, valutazioni e perizie a cura di operatori qualificati, oltre a un’ampia selezione di accessori per la conservazione delle collezioni.

L’ingresso sarà libero. I visitatori potranno contare su due parcheggi custoditi e videosorvegliati, servizio pizzeria in entrambe le giornate e cene convenzionate presso strutture partner.

«Kronos Expo nasce per celebrare il tempo, la memoria e il piacere della scoperta - spiega Attilio Maglio, presidente ANFC -. Abbiamo scelto di offrire non solo un evento culturale e commerciale, ma un’esperienza accogliente e curata, con la cornice d’eccezione del golfo di Napoli e del Vesuvio».

Kronos, dal greco “tempo”, sintetizza lo spirito della manifestazione: il collezionismo come ponte tra passato e presente, custode di memorie e creatore di emozioni da tramandare.