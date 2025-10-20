Si terrà domani martedì 21 ottobre 2025 alle ore 15.30 l’inaugurazione del nuovo Infopoint di via Plinio il Vecchio, 20 a Castellammare di Stabia (nei pressi dell’ufficio postale), realizzato all’interno di un bene confiscato alla camorra.
L’iniziativa rappresenta un importante passo nel percorso di valorizzazione e riuso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata, restituendo alla cittadinanza uno spazio dedicato all’accoglienza, all’informazione e alla promozione del territorio.
All’evento interverranno tra gli altri il sindaco Luigi Vicinanza; il Prefetto di Napoli, Michele di Bari; il Commissario straordinario per il recupero e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, Prefetto Paola Spena; il Procuratore Capo di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso; e la Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, Giovanna Ceppaluni.
