A cura della Redazione

Per agevolare la fruizione del Cimitero di Castellammare di Stabia, in occasione delle celebrazioni per la commemorazione dei defunti, saranno adottate a partire da domenica 26 ottobre e fino a domenica 2 novembre 2025 una serie di misure per gestire il traffico e garantire una fruizione ordinata dell'area che insiste intorno al Cimitero Comunale. Nei giorni 1 e 2 novembre previste anche navette gratuite.

Dispositivo di traffico. Ecco le modifiche e i provvedimenti che riguarderanno il traffico cittadino nell'area che insiste intorno ai Cimiteri Comunali, sia Storico che Nuovo. Domenica 26 e venerdì 31 ottobre 2025, dalle 9.00 alle 13.00, sarà istituito un senso unico di circolazione in via Napoli, nel tratto compreso tra Traversa Cantieri Mercantili e Via Libero D’Orsi, in direzione del centro cittadino (da Torre Annunziata verso il centro). Nei giorni di sabato 1 e domenica 2 novembre, dalle 7.00 alle 17.00, la stessa area sarà interdetta alla circolazione di tutti i veicoli, eccetto quelli al servizio di persone invalide, veicoli di polizia, soccorso, Forze Armate, trasporto pubblico (autobus e taxi) e veicoli di rappresentanza dell’Ente.

In deroga, è consentito l’accesso ai veicoli dei residenti nel tratto di Via Napoli tra l’intersezione con Traversa Cantieri Mercantili e il civico 126, esclusivamente da tale intersezione e con obbligo di procedere a “passo d’uomo”, per raggiungere i propri siti di rimessa. È istituito, su ambo i lati del tratto di Via Napoli interdetto, un divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli.

Orario Cimitero. In occasione della commemorazione dei defunti, i Cimiteri Comunali, sia Storico che Nuovo, seguiranno il seguente orario: giovedì 30 ottobre dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00; venerdì 31 ottobre, sabato 1 e domenica 2 novembre orario continuato dalle 7.30 alle 17.00.

Celebrazioni Eucaristiche. Sabato 1 novembre, solennità di tutti i Santi, e domenica 2 novembre, commemorazione di tutti i defunti, le Sante Messe nella Cappella del Cimitero saranno celebrate alle ore 8.00, 10.00 e 12.00. Domenica 2 novembre, alle 10.00, la celebrazione Eucaristica sarà presieduta da Mons. Francesco Alfano, Arcivescovo della Diocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia, con la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose. Al termine della Santa Messa seguirà la benedizione delle tombe nel Cimitero Storico e Nuovo e onoranze alla tomba del Milite Ignoto con la deposizione delle Corone di Alloro da parte dell'Amministrazione Comunale.

Servizio Navetta Gratuito. Nei giorni di sabato 1 e domenica 2 novembre 2025, saranno disponibili navette gratuite con partenza da Piazza Giovanni XXIII (fermate Piazza Umberto, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Matteotti, Via Alcide De Gasperi e Cimiteri Comunali) alle ore 8.30, 10.00, 11.35, 14.00, 15.00 e 16.00. Le partenze dai cimiteri verso il centro città sono previste alle ore 9.25, 11.20, 12.20, 14.40, 15.45 e 16.45. Un'altra linea partirà da Piazzetta Bracco (fermate via Cosenza altezza Villa Gabola e Supermercato Despar; Viale Europa Ospedale San Leonardo, Via Annunziatella civico 33 e Cimiteri Comunali) alle ore 8.30, 10.00, 11.35, 14.00, 15.00 e 16.00. Le partenze dai cimiteri sono previste alle ore 9.25, 11.20, 12.20, 14.40, 15.45 e 16.45.