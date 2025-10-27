A cura della Redazione

Mercoledì 29 ottobre la Staffetta sui diritti dei bambini 'Luigi Bellocchio' fa tappa a Castellammare di Stabia. L'iniziativa rientra nell’ambito delle attività proposte dal Laboratorio 'Città dei bambini e delle bambine'. La staffetta è partita da San Giorgio a Cremano e sta attraversando i territori dei vari comuni aderenti. Il tema scelto per il 2025 è “la chiave dei diritti e della pace”.

La chiave simbolicamente, permette di aprire la porta chiusa dell’ indifferenza da aprire con la solidarietà, rimanda a una porta del silenzio da aprire con la chiave dell’ ascolto, una porta del conflitto da aprire con la chiave della Pace.

Il programma della giornata prevede alle ore 9.30 l'arrivo della delegazione di Terzigno a Piazza Giovanni XXIII. Da qui partirà il corteo che vedrà la partecipazione delle autorità e di una delegazione degli alunni stabiesi che raggiungeranno lo spazio antistante la 'Cassarmonica' dove si terrà l'evento e che prevede una serie di interventi e performance da parte degli alunni stabiesi.

