A cura della Redazione

Ripartono a Castellammare di Stabia le mense scolastiche in tutti gli istituti cittadini. Il sindaco Luigi Vicinanza e l’assessore all’Educazione Annalisa Di Nuzzo hanno partecipato all’avvio ufficiale del servizio all’Istituto Denza, sottolineando l’impegno dell’Amministrazione per una scuola “aperta, inclusiva e presidio di comunità”.

Il servizio mensa è stato potenziato ed esteso, con tariffe ridotte fino al 30% e gratuità totale per le famiglie con ISEE pari a zero. Stesse agevolazioni anche per il trasporto scolastico, garantito da quest’anno anche agli alunni con disabilità.

Confermato inoltre il tempo prolungato all’asilo comunale Carducci e avviati nuovi progetti di educazione non formale in collaborazione con la Capitaneria di Porto, Fincantieri e Marina di Stabia, dedicati ai “mestieri del mare” e alla riscoperta dell’identità territoriale.

“Una scuola viva, che unisce educazione, cultura e legalità, è la base per una città che cresce e si rigenera – ha dichiarato il sindaco Vicinanza –. Il futuro di Castellammare si costruisce nelle mani e nei sogni dei nostri bambini".

➡️Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook