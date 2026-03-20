A cura della Redazione

Smaltiva illegalmente materiale di scarto potenzialmente inquinante e catalogabile come rifiuto speciale.

La Polizia Municipale di Castellammare di Stabia ha denunciato all’autorità giudiziaria per reato ambientale il titolare di una carrozzeria nella periferia nord della città. Determinante per l’operazione, condotta dal nucleo della Polizia ambientale agli ordini del comandante Francesco Del Gaudio e coordinata dal maggiore Vincenzo Bisogni, è stato il ritrovamento in via Monaciello di un paraurti sul quale, dopo un’attenta analisi, gli agenti sono riusciti a ricostruire il numero di targa originariamente impresso.

Da questo elemento sono risaliti al proprietario del veicolo che, una volta contattato, ha riferito di aver portato l’auto in carrozzeria per la semplice sostituzione del pezzo della vettura. L’episodio ha così consentito di collegare il rifiuto rinvenuto all’attività dell’officina, facendo emergere le irregolarità nella gestione e nello smaltimento dei materiali.

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