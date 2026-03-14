A cura della Redazione

È pronta la lista “Casa Riformista per Pompei”, che sosterrà la candidatura a sindaco di Claudio D'Alessio alle prossime elezioni comunali di Pompei.

Il gruppo si presenta alla città con una squadra composta da giovani, professionisti e cittadini impegnati nel mondo dell’associazionismo e della società civile, con l’obiettivo di mettere a disposizione competenze, energie e senso civico per avviare una nuova stagione amministrativa per la città.

I temi della proposta politica

Tra i principali temi che orienteranno l’impegno di Casa Riformista figurano: l’attenzione ai giovani, affinché Pompei diventi una città capace di offrire opportunità e prospettive alle nuove generazioni; il rafforzamento dei servizi pubblici, considerati fondamentali per una comunità moderna ed efficiente; il miglioramento della qualità della vita, attraverso la cura degli spazi urbani, il benessere dei cittadini e la valorizzazione del territorio; una nuova programmazione amministrativa, ritenuta necessaria per guidare lo sviluppo della città nei prossimi anni.

Sostegno alla candidatura di D’Alessio

In questo percorso la lista sostiene con convinzione la candidatura di Claudio D’Alessio, già sindaco della città in passato, figura considerata dal gruppo dotata di esperienza amministrativa e autorevolezza istituzionale.

Durante la riunione organizzativa svoltasi ieri sera è emersa l’idea di un progetto politico capace di unire rinnovamento ed esperienza per affrontare le sfide future della città.

Il riferimento al “Campo Largo”

Tra gli obiettivi della lista anche quello di contribuire alla costruzione, a Pompei, di un “Campo Largo” politico, sul modello dell’alleanza che in Regione Campania sostiene la presidenza di Roberto Fico.

Un progetto che punta a mettere insieme riformisti, progressisti e realtà civiche, con l’obiettivo dichiarato di costruire un percorso amministrativo basato sul buon governo e sullo sviluppo equilibrato della comunità pompeiana.

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