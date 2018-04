A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Torre del Greco hanno arrestato un cittadino marocchino, di 30 anni, con numerosi pregiudizi di Polizia, per il reato di furto aggravato.

I fatti sono avvenuti ieri sera in via Circumvallazione angolo via Vittorio Veneto, nella città corallina, dove una ragazza seduta al tavolo di un bar, in attesa del ritorno del suo ragazzo che stava pagando alla cassa, si è vista avvicinare dall’extracomunitario, il quale con mossa fulminea si è impossessato della sua borsa, dandosi alla fuga a piedi.

La ragazza, senza perdersi d’animo, nel mentre rincorreva lo straniero, ha avvisato il 113 e di lì a poco è arrivata la Volante che ha bloccato il malvivente.

L'uomo aveva con sé la borsa contenente la somma di 70 euro.

Accompagnato in Commissariato, il marocchino è stato riconosciuto da un’altra vittima, che era in ufficio per sporgere denuncia. Difatti, il 30enne, poche ore prima, le aveva rubato il cellulare nei pressi di una pizzeria.

L'extracomunitario, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sarà processato con rito per direttissima.

