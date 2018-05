A cura della Redazione

Confronto tra i candidati sindaco a Torre del Greco in vista delle elezioni comunali di domenica 10 giugno. Si terrà il prossimo 1 giugno, alle ore 17.30, nella ex palestra GIL di via Vittorio Veneto. L'iniziativa è promossa dal Forum dei Giovani della città corallina. Vi parteciperanno, dunque, Valerio Ciavolino, Nello Formisano, Luigi Mele, Giovanni Palomba, Ferdinando Raiola, Luigi Sanguigno, e Romina Stilo.

«Questa iniziativa per noi è di fondamentale importanza - spiegano i membri del Forum -. Quando, ormai più di anno fa, si istituì il Forum dei Giovani, pensavamo proprio a eventi del genere per concretizzare la nostra voglia di presentarci come forza che possa fare da tramite tra la politica cittadina e i giovani torresi. Nostro comune obiettivo è quello di offrire alla cittadinanza la possibilità di un voto consapevole basato su convinzioni consolidate tramite l’ ascolto delle progettualità dei candidati»

Sulle modalità di svolgimento ed i contenuti del dibattito, i consiglieri del Forum spiegano che sarà «interattivo, si allontanerà dalle logiche del “gossip politico” che infervora sui giornali, tratterà temi cari alla città e ai giovani in particolare. Contiamo sulla pieno appoggio dei candidati che si sono dimostrati subito disponibili e, a loro, va il nostro ringraziamento. Tramite i nostri account social - concludono -, stiamo dando la possibilità ai cittadini di inviarci delle domande che poi, opportunamente selezionate, verranno poste ai candidati durante la serata».

