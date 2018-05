A cura della Redazione

La simulazione di un processo per stalking in un’aula del tribunale di Torre Annunziata ha concluso il progetto Alternanza Scuola Lavoro che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata ha realizzato in collaborazione con l'Associazione Forense Enrico De Nicola. Veri protagonisti della giornata conclusiva, gli studenti di quattro classi del Liceo Scientifico Nobel di Torre del Greco.

I cento ragazzi del Liceo, non solo hanno studiato ed approfondito, ma anche simulato il processo alla presenza di un giudice vero, il magistrato del tribunale di Torre Annunziata e presidente di sezione Francesco Todisco. È stata l’ultima lezione, pratica questa volta, di un percorso di studio e applicazione del diritto iniziato a gennaio ed organizzato dall’Ordine degli avvocati di Torre Annunziata, dagli avvocati Luisa Liguoro e Gennaro Imbò, nell’ambito del progetto di alternanza scuola lavoro con il liceo torrese.

Una giornata in tribunale con alunni calati, è proprio il caso di dirlo, nelle vesti di accusa e difesa e dei protagonisti di quella che è stata una storia vera.

Hanno ascoltato i testimoni – sempre loro colleghi di scuola che recitavano la parte –, hanno fatto domande, sono stati richiamati dal giudice. Insomma, una simulazione reale di una fase del processo dove hanno potuto fare sfoggio di quanto hanno imparato nel corso dei mesi con avvocati e con esperti esterni.

«I ragazzi hanno messo in scena un processo simulato per reato di stalking e sono stati bravissimi, meravigliando tutti noi per l'intraprendenza e per l'interessamento alla tematica», commentano soddisfatti il presidente dell’Ordine degli Avvocati, Gennaro Torrese, e Luisa Liguoro.