A cura della Redazione

Gli agenti del Commissariato di Torre del Greco hanno arrestato Giuseppe Cozzolino, originario di Ercolano, 59enne, per il reato di evasione dalla detenzione domiciliare. I poliziotti hanno eseguito tre diversi controlli al domicilio dell’uomo non trovandolo mai in casa.

Una volta rintracciato nella sua abitazione, il 59enne, per giustificarsi, ha riferito ai poliziotti di essere andato al mercato rionale. L’uomo è stato arrestato e giudicato per direttissima.

Durante i controlli del fine settimana i poliziotti hanno poi intercettato un’auto con a bordo tre persone, che procedeva a velocità sostenuta in via Agnano. Prontamente gli agenti hanno intimato l’alt ed effettuato un minuzioso controllo alla vettura e ai tre occupanti della stessa, due maggiorenni e un minorenne, tutti di nazionalità rumena.

Il minore è stato trovato in possesso di 10,5 grammi di marijuana, e per questo denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In seguito è stato affidato alla madre. Il conducente dell’autovettura è stato sanzionato poiché non aveva mai conseguito la patente di guida. L’autovettura era sprovvista di assicurazione e revisione, e per questo sottoposta a sequestro e a fermo per tre mesi.

