A cura della Redazione

“Le donne sono la colonna vertebrale delle società”. Sceglie una frase di Rita Levi Montalicini, Romina Stilo, candidato sindaco di cinque liste civiche (Azione Torre, Forza Torre, Movimento Animalista, Movimento Torrese e Stilo Sindaco) per presentare l’iniziativa in programma venerdì 8 giugno, che chiude la campagna elettorale in vista del voto alle elezioni amministrative del 10 giugno. Un’iniziativa che si svolgerà all’aperto. «La mia coalizione ancora una volta ha deciso di metterci la faccia e di programmare la chiusura della propria campagna elettorale così come si è svolta in queste settimane: in mezzo alla gente», ha detto la già vicesindaco del Comune corallino.

La coalizione che sostiene Romina Stilo ha infatti deciso di allestire tre gazebo in altrettanti punti della città: dalle 9 alle 13, a Sant’Antonio e in località Leopardi; al mattino e al pomeriggio, dalle 16 alle 21, in via Roma,

In questa circostanza candidato sindaco e aspiranti consiglieri delle cinque liste civiche distribuiranno alle donne dei girasoli.

