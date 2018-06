A cura della Redazione

Esposto alla Prefettura di Napoli per chiedere un nuovo conteggio di tutte le schede elettorali a Torre del Greco a seguito delle elezioni com,unali del 10 giugno. Il deputato del M5S, Luig Gallo, ha segnalato i «gravissimi episodi di presunti brogli elettorali» messi in risalto dal video di Fanpage.it e anche altre anomalie, in particolare «incongruenze» tra i voti attribuiti al candidato sindaco pentastellato, Luigi Sanguigno (cher ha sfiorato il ballottaggio per poco meno di 400 voti), e quelli letti durante le operazioni dell’ufficio centrale il giorno dopo le elezioni. «Su questa vicenda vogliamo vederci chiaro - dichiara Gallo - e per questo occorre agire subito alla luce di quelle immagini sconcertanti che imbarazzano tutta la nostra comunità».



«Ci sono delle ombre sul voto a Torre del Greco - ha sottolineato ancora il parmanetare - e ho già chiesto al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, di intervenire per evitare che pratiche del genere possano esserci anche in occasione del ballottaggio. Al secondo turno non andrò a votare e il Movimento 5 Stelle non fa apparentamenti con nessuno dei due candidati in campo (Giovanni Palomba e Luigi Mele, ndr) in quanto espressione della precedente giunta e amministrazione».



Intanto, i cittadini di Torre del Greco si stanno già attivando per rispondere con una mobilitazione popolare all’attacco che la città sta subendo. «Aderiremo a questa manifestazione ma senza portare le nostre bandiere e speriamo che nessuna forza politica voglia mettere il cappello su un momento di rivendicazione popolare così importante. I cittadini - sottolinea Gallo - vogliono che pratiche come il voto di scambio siano debellate per sempre: occorre, quindi, stare al fianco di una comunità pronta ad urlare il proprio grido d’allarme tramite una mobilitazione che parta dal basso e che tenga fuori i partiti».

Sulla vicenda è intervenuto anche Giovanni Palomba, in lizza con Mele per la poltrona di primo cittadino. Palomba ha ribadito «la fiducia nella magistratura e nelle forze dell'ordine» e la disponibilità a sottoscrivere e condividere «ogni e qualsiasi denunzia, esposto su qualsiasi attività e notizia circa l'inquinamento (presunto, ndr) del voto. Invito tutti i candidati, elettori e cittadini a sottoscrivere la denunzia ed a partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata per la tutela della legalità del voto, garantendo sarò in prima fila al fianco degli organizzatori», ha detto Palomba. «Appena appresa la notizia del filmato di Fanpage - ha poi aggiunto - ho immediatamente dato mandato ai mei legali di denunziare il tutto alle compententi autorità allertandole anche personalmente sull'intera vicenda, chiedendo loro un intervento immediato, nell'ottica del leitmotiv della mia vita che è legalità, trasparenza e rispetto delle regole».

