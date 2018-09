A cura della Redazione

Manca la sede, rischia di chiudere il Nautico di Torre del Greco.

Si è tenuto oggi, giovedì 6 agosto, un incontro tra i rappresentanti delle istituzioni cittadine e metropolitane e il direttore generale dell'ASL Napoli 3 Sud, a seguito della sentenza che dispone la restituzione da parte di Città Metropolitana di Napoli dei locali, oggi adibiti a istituto scolastico, ai legittimi proprietari, ovvero l'ASL Napoli 3 sud.

"Già da troppi anni gli allievi, la dirigenza ed il corpo docente si son dovuti adattare ad un immobile che non è nato come scuola ma come piccolo ospedale cittadino. Oggi, date le contingenze, è necessario porre in essere ogni utile sforzo per una soluzione definitiva adeguata, innanzitutto, alle esigenze degli studenti e dei loro docenti. Senza un'alternativa valida il Nautico di Torre del Greco non si tocca".

Cosi in una nota stampa la consigliera regionale del Partito democratico Loredana Raia ha dichiarato a margine dell'incontra di stamattina.

"Durante l'incontro ho ribadito ai rappresentanti di Città Metropolitana ed al direttore dell'azienda sanitaria dott.ssa Costantini, che ringrazio per la disponibilità e sensibilità mostrata sin da subito nei confronti dei giovani studenti - continua Raia - , la necessità di assicurare il prosieguo delle lezioni, senza soluzioni "traumatiche" intermedie. Qualsiasi sarà la soluzione che si vorrà adottare su proposta dell'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Palomba, una cosa è certa - ha ribadito la consigliera - : lavoreremo di concerto con tutte le Istituzioni coinvolte perché questo indirizzo scolastico, che rappresenta un tratto identitario della nostra comunità, rimanga a Torre del Greco e continui a formare i nostri giovani, che partono dalla natia città di mare per solcare i mari di tutto il mondo, portando con sé l'orgoglio corallino. Ho informato la preside Cimmino - conclude Raia - e lunedì incontreremo con il sindaco Palomba, la comunità scolastica per rassicurare tutti sul massimo impegno delle Istituzioni".