A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Torre del Greco hanno eseguito un ampio servizio antidroga nel quale sono stati impiegate anche pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Campania e unità della squadra Cinofila della Questura partenopea.

Durante i controlli, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato in via Unità Italiana, all’interno di un tubolare di impalcatura edile, individuato dal cane Kira dell’unità cinofila, 5 involucri contenenti hashish per un peso di 52,50 grammi.

Inoltre, in una rampa di scale in Vico Annunziata, sempre grazie al fiuto di Kira, gli agenti hanno trovato e sequestrato 190 grammi di hashish tra dosi già confezionate e droga da confezionare.