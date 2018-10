A cura della Redazione

Tre vittorie su tre incontri, primo posto in classifica nel girone 3 e alle porte una trasferta a Cagliari che può permettere di consolidare la leadership per puntare alla vittoria del raggruppamento. Sogna in grande il New Tennis Torre del Greco, squadra che milita nel campionato di A2 e che non fa mistero di puntare alla promozione alla massima serie.

Dopo il netto successo di domenica scorsa a Pavia, dove gli uomini capitanati da Alessio Concilio si sono imposti con un perentorio 5-1, i tennisti del main sponsor Carmine Palumbo affronteranno domani, mercoledì 31 ottobre, in trasferta il TC Cagliari. Una sfida che può permettere agli atleti di Torre del Greco, già primi nel girone con una lunghezza di vantaggio sul C.T. Reggio e due sul TC Sinalunga, di allungare ulteriormente, visto che domenica Sinalunga è attesa in casa dal non facile confronto con Schio mentre Reggio riposa.

Il New Tennis Torre del Greco punta insomma alla promozione in A1, forte di una compagine allestita per fare bene: tra i giocatori di maggiore rilievo spicca il croato Franko Skugor, oggi tra i migliori al mondo in doppio (è numero 12 nella classifica Atp), di recente proprio in doppio ha vinto a Basilea ed è tra i convocati croati per la finale di Coppa Davis. Altro punto di forza della compagine torrese è lo spagnolo Sergio Gutierrez Ferrol, tra i primi 150 giocatori al mondo. Nelle fila del New Tennis anche il ceco Robin Stanek, in passato campione europeo under 16 e ora pronto a ritornare ai vertici mondiali dopo una serie di infortuni che ne hanno minato il percorso sportivo. Tra gli italiani spicca poi Raul Brancaccio, astro nascente del tennis italiano e prossimo all’ingresso tra i primi 300 al mondo. A completare il nucleo storico della formazione torrese sono Antonio Mastrelia, Filippo Palumbo, Giovanni Cozzolino e Gennaro Orazzo.

(Aniello Sammarco)

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook