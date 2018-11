A cura della Redazione

Settimana europea della riduzione dei rifiuti. Mai come quest'anno l'iniziativa è contingente alla delicata situazione in cui versa Torre del Greco, la cui Amministrazione comunale ha deciso di aderirvi. Iniziata lo scorso 17 novembre, durerà sino a domenica 25 novembre.

Venerdì 23 novembre, alle ore 10.30, nell'aula magna dell'Istituto Pantaleo di via Cimaglia, si terrà il convegno "Amianto: caratteristiche, pericolosità e bonifiche - esperienze territoriali". All'evento inteverranno, tra gli altri, il sindaco Giovanni Palomba, l'assessore all'Ambiente, Pietro De Rosa, ed Alfonso Cirillo, responsabile del servizio di igiene e medicina del lavoro dell'ASL NA 3 Sud.

Sabato 24,, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, presso la Casa dell'acqua del parcheggio La Salle, sarà possibile visitarne l'interno, accompagnati da un esperto. Per l'occasione verranno distribuite, gratuitamente, acqua e bottiglie in vetro fino ad esaurimento scorte. Le Case dell'acqua sono un ottimo strumento per ridurre drasticamente la produzione di bottiglie di plastica.

Il Comune ha anche aderito allo Sportello nazionale Amianto.

