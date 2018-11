A cura della Redazione

Il Comune di Torre del Greco entra a far parte del comitato creditori Deiulemar. A rappresentare l'Ente nel collettivo che raggruppa i cittadini che hanno perso i loro risparmi a seguito del fallimento del colosso della navigazione, sarà il sindaco Giovanni Palomba.

«Una decisione che giunge dopo attenta riflessione con l'avvocato Antonio de Notaristefano, esponente della Curatela fallimentare della SDF, e che, al contempo palesa la ferma volontà del primo cittadino di intervenire nelle sorti di un processo mediatico, oltre che giudiziario, che incombe e pesa sulla realtà della quarta città della Campania», recita un comunicato di Palazzo Baronale.

«Ho maturato questa consapevolezza - spiega Palomba - per dare un segnale forte e di solidarietà alle famiglie degli obbligazionisti che costituiscono, nettamente, la maggior parte del passivo fallimentare; ma al tempo stesso per incoraggiare le molte migliaia di cittadini, gravemente danneggiati da questo autentico disastro economico locale. La mia designazione all'interno del comitato - ha chiarito Palomba - ha solo ed esclusivamente una funzione di garanzia per l'intera comunità torrese che, in questo modo, viene interamente rappresentata con neutralità ed assoluta trasparenza».

