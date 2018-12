A cura della Redazione

Modificata l'ordinanza che disciplina i dispositivi di viabilità e traffico nel centro cittadino di Torre del Greco in concomitanza con le festività natalizie. Resteranno interdette alla circolazione veicolare (divieti di sosta con rimozione coatta) via Colamarino, via Salvator Noto e via Roma (da intersezione con via Piscopia a quella con via Vittorio Veneto) secondo il seguente calendario: le domeniche del 23 e 30 dicembre, dalle ore 9 alle 13 e dalle 16.30 alle 20.30 (inizialmente era prevista la sola chiusura mattutina). Stessa disposizione anche per via Piscopia, esclusa dalla precedente ordinanza della Polizia Municipale (chiusura nelle stesse date e orari). Il 22 e 29 dicembre, invece, ZTL sempre in via Colamarino, via Salvator Noto e via Roma (da intersezione con via Piscopia a quella con via Vittorio Veneto), solo al pomeriggio, dalle ore 16.30 alle 21.30.

Nelle giornate delle vigilie, il 24 e 31 dicembre, la circolazione veicolare viene sospesa in via Colamarino, via Salvator Noto, via Roma, via Vittorio Veneto e corso Vittorio Emanuele (da incrocio con via Circumvallazione in direzione via Colamarino) dalle ore 10 alle 18.

Da e per via Castelluccio è consentito il transito veicolare a doppio senso di marcia nel tratto tra via Colamarino fino alla rampa di collegamento con via Roma, tranne il 24 e 31 dicembre.

I parcheggi disponibili sono quello i via Calastro (ex Molini Marzoli), piazzale della Ferrovia e via Circumvallazione (ex Trinità).

