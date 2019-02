A cura della Redazione

Ventidue assunzioni al Comune di Torre del Greco. La giunta del sindaco Giovanni Palomba vara il bilancio di previsione 2019-2021 che contempla, tra gli altri, l'indizione dei bandi di concorso per 22 unità a tempo pieno ed indeterminato per «incrementare la forza lavoro di vari settori dell'Ente nei quali si riscontra già da tempo una carenza di personale», spiega il primo cittadino.

«Pur non potendo godere di ingenti risorse, visto che i trasferimenti dello Stato sono stati fortemente ridotti nelle annualità precedenti e la nomina impone forti accantonamenti, che riducono le possibilità di spesa corrente, tutti i servizi essenziali sono stati finanziati - precisa il sindaco -. In più, grande attenzione è stata riservata al sociale, con l'appostamento di risorse sia comunali, ma soprattutto trasferite dalla Regione, che verranno programmate e spese, soprattutto in aderenza alle esigenze dell'utenza in condizioni di disagio socio-economico». Previste nel documento economico-finanzierio anche le manutenzioni ordinarie e straordinarie, «al fine di mantenere il patrimonio comunale sempre in uno stato soddisfacente».

Un importo è stato riservato a spese che verranno programmate nel corso dell'anno per eventi culturali, sportivi, politiche giovanili, «al fine di creare momenti di aggregazione che possono generare un circolo virtuoso di fermenti culturali e turistici, che di riflesso potranno dare una forte spinta all'economia del territorio - prosegue Palomba -. Tutti gli equilibri di bilancio previsti dalla normativa vigente sono stati rispettati, come anche il principio della prudenza. Si tratta di un documento contabile equilibrato, che contempera tutte le necessità tecniche ed amministrative, con un elevato livello di attenzione ai bisogni dei cittadini, in primis di quelli in situazioni disagiate», conclude il sindaco.

