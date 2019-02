A cura della Redazione

«La drammatica situazione legata all’emergenza rifiuti nella città di Torre del Greco sta assumendo proporzioni sempre meno tollerabili e sempre più preoccupanti».

E' l'allarme lanciato dalla presidente di Federalberghi Costa del Vesuvio Adelaide Palomba. «Ho ricevuto in queste settimane numerose sollecitazioni da parte di iscritti e di albergatori - ha affermato - che chiedevano anche alla nostra associazione una netta presa di posizione. Non è nello spirito di questa associazione entrare nel merito di onerose scelte amministrative. Ma è altresì necessario dover ribadire all’Amministrazione comunale che la situazione in cui versa la città sta arrecando gravissimi disagi agli albergatori e ai ristoratori e, soprattutto, sta determinando un serio danno d’immagine per un brand, quello di #costadelvesuvio, che stiamo cercando di portare avanti con sacrifici e investimenti».

La preoccupazione crescente da parte dell'associazione degli albergatori è per lo stato di degrado in cui si trovano le strade della città. «Le strade di accesso alla città, alle attività ricettive e soprattutto al più grande attrattore della nostra area, non spazzate da mesi e le montagne di immondizia, che si ritrovano spesso davanti ai luoghi simbolo di un territorio strategico come Torre del Greco, non sono certo il migliore biglietto da visita per chi vuole fare del turismo un volano di sviluppo e di crescita. Comprendiamo che la situazione è complessa e affonda le sue radici anche in scelte del passato - continia Palomba -. Ma questa situazione sta continuando a creare problemi e disagi agli imprenditori che, però, a loro volta continuano ad investire sul territorio. La presenza di cumuli di rifiuti, spesso posizionati davanti agli ingressi delle nostre attività, è un boomerang clamoroso per chi parla di bellezza del territorio e di futuro turistico. E’ venuto il momento di dare risposte serie e concrete alla città - conclude la presidente -, agli stessi imprenditori che investono con coraggio e che, spesso, vengono lasciati soli davanti a problemi che non possono risolvere».