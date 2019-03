A cura della Redazione

L'attentato incendiario contro il Red Hot Power Town Pub a Torre del Greco ha suscitato lo sdegno del mondo politico locale e regionale.

"Dobbiamo essere tutti presenti e vicini all'imprenditore Carlo Esposito per questo atto di vigliaccheria al suo pub di Corso Garibaldi", ha detto il sindaco della città corallina, Giovanni Palomba.

Vicinanza e solidarietà a chi ogni giorno cerca costantemente di rilanciare la vita sociale e l'immagine della città, perseguendo la via della legalità e del commercio - scrivono in una nota congiunta Luigi Gallo, presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, il Movimento 5 Stelle di Torre del Greco, il Meetup Amici di Beppe Grillo di Torre del Greco e i portavoce Santa Borriello e Vincenzo Salerno -. Solidarietà a chi non si arrende di fronte alla forza".

"E' l'ennesimo raid contro un commerciante dopo quelli di Afragola e Napoli. Oramai - dichiara il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli - i criminali sono senza freni e diventano sempre più pericolosi. Esprimiamo massima solidarietà alle vittime di questa ennesimo atto delinquenziale e invitiamo le forze dell'ordine a tutelare i campani onesti con sempre maggiore efficienza e determinazione. Rischiamo una deriva terribile e devastante contro le persone oneste e produttive della nostra terra".