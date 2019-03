A cura della Redazione

Spiraglio in vista sul fronte emergenza rifiuti a Torre del Greco. La Buttol srl si dichiara disponibile a svolgere il servizio di igiene urbana a partire dal 28 marzo.

Lo comunica l'azienda in una nota. "Nonostante il parere negativo delle organizzazioni sindacali - si legge - , si procederà alle assunzioni nei limiti di quanto chiarito dal Comune. La Buttol entrerà in servizio dalle ore 00.01 del 28 marzo assumendo i 119 dipendenti aventi diritto al passaggio di cantiere, così come specificato dall’Ente comunale con la nota del 22 marzo scorso. Le assunzioni avverranno secondo l’inquadramento e le mansioni effettivamente svolte, corrispondendo ai dipendenti il trattamento economico previsto dal Contratto Nazionale del Lavoro".

Nel comunicato si afferma inoltre che "allo scopo di alleviare con la massima urgenza il perdurante disagio della cittadinanza, verranno poste in essere tutte le misure necessarie per prelevare i cumuli esistenti, anche attraverso attrezzature aggiuntive messe a disposizione dall’azienda in via straordinaria, fino a quando la città non sarà liberata dai rifiuti. Una prima fase per fronteggiare l’emergenza che non esclude le iniziative successive - conclude l'azienda -, volte a riportare le percentuali di raccolta differenziata a livelli quantomeno accettabili".