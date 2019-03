A cura della Redazione

Prosegue senza sosta l'operazione "reset" a Torre del Greco, con lo scopo di liberare la città dalla marea di rifiuti che l'ha invasa. Nella notte tra giovedì e venerdì la Buttol, l'azienda subentrata nella gestione del servizio di nettezza urbana, ha intensificato le operazioni di raccolta con l’ausilio di nuovi mezzi, messi a disposizione dalla Buttol per accelerare i tempi. Per tutta la notte e nel corso della giornata sono stati utilizzati bobcat per prelevare la spazzatura dagli ecopunti. Ben tre sono già stati “azzerati” e si tratta dei siti denominati “Bottazzi”, “Cappella Bianchini” e “Via Tironi”. Anche le altre isole ecologiche sono state interessate dagli interventi e nelle prossime ore saranno completatie le operazioni, in attesa di indicazioni sugli impianti a cui inviare i cassoni insistenti negli ecopunti. Il lavoro proseguirà senza sosta anche nel weekend, dopo di che i risultati saranno ben visibili.

Oltre a prelevare i rifiuti indifferenziata, la Buttol è riuscita a fare una selezione di una parte della spazzatura depositata nei giorni scorsi. Cinque automezzi infatti sono stati inviati presso le piattaforme di recupero e quindi è stata assicurata anche la raccolta differenziata. Una parte della cittadinanza, nonostante tutto, ha messo da parte i rifiuti che possono essere portati a recupero e l’azienda non ha esitato a inviarla presso gli impianti dedicati.

"L’azienda ringrazia i cittadini che stanno collaborando e incoraggiando a liberare Torre del Greco dall'emergenza - si legge in una nota -. Si apprende su alcuni organi di stampa l’approvazione della popolazione per il lavoro che si sta svolgendo".