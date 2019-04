A cura della Redazione

Un torneo giovanile in grado di valorizzare anche le tipicità del territorio. Non sarà solo una rassegna di calcio internazionale la Vesuvio Cup 2019, alla sua prima ed attesa edizione.

Il torneo in programma a Torre del Greco dal 25 al 28 aprile prossimi rappresenterà anche promozione di gusti, melodie, prodotti e comicità della regione Campania.

Il comitato organizzatore, guidato dal team manager della Turris, Massimo Prete, ha infatti previsto serate-spettacolo allo stadio “Liguori”, campo centrale della manifestazione, a coronamento di ciascuna delle giornate di gare che condurranno alle finalissime di domenica 28. Serate che mirano ad allietare tutte le generazioni coinvolte nella manifestazione: dal “free style” con il pallone allo spettacolo musicale della seconda serata di venerdì 26 con Francesco Tispi e la sua “Taverna napoletana”, fino al grande evento per i più piccoli in programma sabato 27 aprile (a partire dalle ore 20) denominato “I love slime”: protagonista la pasta colorata più amata dai bambini di tutto il mondo, ma spazio anche alla comicità di noti youtuber come Carmine Migliaccio Raffaele Molisso e Luca Arena.

Per le intere delegazioni delle squadre di calcio partecipanti alla Vesuvio Cup, l'accesso agli spettacoli rientra nel programma di adesione, ma i cancelli del “Liguori” saranno aperti anche al pubblico non direttamente coinvolto nel torneo. In quello che sarà denominato “Colma Sport Village”, allestito all'interno dell'impianto di viale Ungheria, saranno inoltre presenti stands che proporranno prodotti tipici del territorio vesuviano, da quelli gastronomici (come pizza, pomodorini e mozzarella) a quelli artigianali, grazie anche ad un angolo dedicato al corallo.