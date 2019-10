A cura della Redazione

I carabinieri della Compagnia di Torre del Greco hanno arrestato in flagranza per lesioni personali aggravate, e per danneggiamento, ai danni di una donna e dei suoi familiari un trentottenne del luogo.

L'uomo, che da alcuni anni intrattiene una relazione con la vittima, si sarebbe presentato sotto casa sua chiedendo di parlarle. Al rifiuto della donna, avrebbe reagito con rabbia scaraventando a terra lo scooter del padre della ragazza parcheggiato sotto casa. Vedendo dal balcone la reazione dell’uomo, i familiari della donna sono scesi in strada per verificare i danni subiti dallo scooter e lì hanno trovato ad attenderli l’aggressore che aveva in mano una mazza chiodata. A questo punto, il 38enne con la mazza avrebbe colpito alla testa il padre della donna e poco dopo avrebbe preso a pugni anche la figlia, scesa in strada per soccorrere il padre.

Subito dopo l'uomo si è dato alla fuga ma nel giro di pochi minuti è stato rintracciato dai carabinieri intervenuti sul luogo poco dopo. Il soggetto era già stato arrestato alcuni anni prima per tentato omicidio sempre ai danni del padre della compagna ed è stato scarcerato per fine pena pochi mesi fa.

Dopo le formalità è stato tradotto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.