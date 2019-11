A cura della Redazione

“Luce e dignità alla periferia": recupero di via Villa Prota". Con questo monito che accende i riflettori su una delle tematiche particolarmente seguite fin dai primi giorni della sua consiliatura, Michele Langella, all'indomani dell'ordine del giorno che ha finalmente sancito la necessità di procedere a lavori stradali e all'installazione dell'impianto di pubblica illuminazione in via Villa Prota, diventata di uso pubblico con delibera di giunta, dichiara la sua soddisfazione.

"La dignità di un intero territorio passa attraverso il recupero, la tutela e il sostegno delle zone periferiche della città - afferma -. Vedere via Villa Prota versare in uno stato di abbandono senza illuminazione pubblica, senza rete fognaria per le acque reflue, senza la dignità che spetta ad una delle arterie fondamentali di congiungimento tra il Litorale e via Nazionale, tra l'altro urilizzata da tanti operatori del comparto della Floricoltura Torrese, fiore all'occhiello delle eccellenze locali, significa perdere ogni giorno la dignià delle ordinarie funzionalità pubbliche. Il mio impegno per la periferia non si esaurisce in iniziative isolate. Illuminare via Villa Prota per illuminare tutte le zone periferiche della città, nella comune volontà di rispondere ai bisogni della collettività in maniera efficiente ed efficace, nel corretto buon andamento della macchina amministrativa locale".

Tra i punti fondamentali dell'ordine del giorno 'era la realizzazione di un nuovo manto stradale e impianto di Pubblica Illuminazione; sistema di convogliamento dei reflui urbani acque nere e bianche, con immissione in fogna ed adduzione alla rete idrica; eliminazione palificata Enel e installazione nuova linea interrat; trasmissione atti di indirizzo agli uffici competenti per lo svolgimento delle relative procedure consequenziali.