Per il secondo giorno consecutivo, a Torre del Greco non si registra alcun nuovo caso di contagio da COVID-19. Buone notizie anche sul fronte delle guarigioni, che sono 3.

Restano 49 le persone positive, 13 ospedalizzate e 36 in isolamento. Sale a 17 il numero dei guariti, fermo a 13 quello dei decessi.

A comunicarlo è il Centro Operativo Comunale.

Nella giornata di domenica 5 aprile sono stati effettuati 12 tamponi, tutti risultati negativi.

“Dobbiamo restare a casa - dichiara il sindaco Giovanni Palomba - se vogliamo favorire il processo di uscita da questa emergenza sanitaria. I dati odierni, d’altronde, sembrano indicarci che stiamo andando nella direzione giusta. In questo particolare giorno, inoltre, della Domenica delle Palme, voglio esprimere un sincero augurio di serenità e di pace, come suggerisce il simbolo del ramoscello d’ulivo, a tutti i cittadini torresi e a tutte le famiglie della città con l’auspicio, per tutti, di ritornare ad essere speranzosi. Non sfiduciamoci e non molliamo. Uniti ce la faremo”.