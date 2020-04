A cura della Redazione

Un'altra vittima del coronavirus a Torre del Greco. Una persona di 77 anni è deceduta, e la sua positività al Covid-19 è stata accertata post mortem.

Nella giornata di lunedì 6 aprile sono giunti i risultati di 7 tamponi eseguiti: 6 negativi, uno positivo (la persone deceduta).

Restano 49 I soggetti positivi, 13 ricoverati e 36 in isolamento. Sono 17 i guariti, 14 i decessi.

"Sicuramente la nostra comunità – dichiara il sindaco Giovanni Palomba – sta vivendo momenti complessi. È per questo che invoco, da giorni ormai, la massima collaborazione di tutti i torresi. Il primo scudo, infatti, per contrastare il virus è il senso civico di ciascuno di noi, senza inutili e dannosi allarmismi. Il mio personale invito alla città è quello di mettere in campo tutte le dovute precauzioni indicateci dal Governo, e, di vivere questo periodo come esperienza di recupero della nostra identità territoriale e collettiva. Non sfiduciamoci - conclude il sindaco - e non molliamo. Uniti ce la faremo”.