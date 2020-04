A cura della Redazione

Un nuovo contagio da coronavirus si registra oggi a Torre del Greco. È l'esito dei 13 tamponi esaminati. Due le persone guarite.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sono 87 gli individui colpiti dal Covid-19 nella città corallina. Di questi, 16 sono ricoverati in ospedale, 32 in isolamento, 24 i guariti e 15 i deceduti.

Intanto, nell'imminenza delle festività pasquali, il sindaco Giovanni Palomba annuncia di aver predisposto "di concerto con tutte le Forze dell’Ordine del territorio, un piano di sicurezza e di controllo capillare della città, per i prossimi giorni e soprattutto per il giorno di Pasquetta per evitare che si possano verificare fenomeni che in questo momento rischierebbero di compromettere il lavoro sinora svolto. È prioritaria per noi la tutela della salute pubblica; ci impegneremo, pertanto, a garantire il perentorio rispetto di tutte le misure restrittive di contenimento e di contrasto alla diffusione dell’emergenza epidemiologica in atto, fissate dal Governo, e, prorogate ulteriormente sino al prossimo 3 maggio. E’ indispensabile - conclude Palomba - il senso civico e la responsabilità di ciascuno di noi. Non sfiduciamoci e non molliamo. Uniti ce la faremo”.