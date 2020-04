A cura della Redazione

Nessun nuovo caso di contagio da COVID- 19 a Torre del Greco, nel corso della giornata odierna, mentre sono stati registrati tre casi di guarigione dal virus.

A comunicarlo è il Centro Operativo Comunale, al termine del consueto aggiornamento serale con l’Unità di Crisi della Protezione Civile Regionale e con i responsabili dell’ ASL NA 3 Sud.

Sono 41 i soggetti attualmente positivi, 15 ricoverati in ospedale e 26 in isolamento. I guariti sono 29, i decessi 17. I 14 tamponi esaminati sono risultati tutti negativi.

“Voglio ringraziare – le parole del sindaco,Giovanni Palomba – tutte le Forze dell’Ordine per lo straordinario lavoro svolto, nonché i volontari impegnati nel controllo delle pinete. E voglio ringraziare ad uno ad uno tutti i cittadini torresi per l’encomiabile comportamento assunto in questi due giorni. Abbiamo, davvero, saputo esprimere, in modo responsabile e consapevole, la più bella immagine di collettività. Grazie a tutti. Non sfiduciamoci e non molliamo mai. Uniti ce la faremo”.