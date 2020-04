A cura della Redazione

Dati confortanti a Torre del Greco sul versante dell'emergenza coronavirus. Anche oggi, 19 aprile, non si è registrato alcun contagio (su 15 tamponi esaminati) we sono guarite altre tre persone.

Scende così a 30 il numero dei soggetti attualmente positivi, 41 quelli guariti, 18 i decessi.

“Stiamo andando – dichiara il sindaco Giovanni Palomba – nella direzione giusta e i dati numerici sembrerebbero darci conforto in tal senso. Dopo oltre un mese di lavoro quotidiano e costante del Centro Operativo Comunale, riusciamo a vedere una netta inversione della curva di contagio. Ciò, però, deve significare per tutti un monito ed un invito maggiore al rispetto delle misure contenitive e di contrasto alla diffusione epidemiologica del virus. È per questo motivo che continua la nostra azione amministrativa - continua Palomba - di concerto con le Forze dell’Ordine, per il quotidiano monitoraggio delle aree della città nonché l’attività quotidiana di sanificazione delle strade, in modo da dare ai cittadini la sicurezza e la tranquillità in un momento delicato della vita cittadina. Restare a casa, oggi, è la scelta più giusta per il bene individuale e collettivo. ​Non molliamo proprio ora. Uniti ce la faremo”.