A cura della Redazione

Ventesima vittima del coronavirus a Torre del Greco. Si tratta di una persona di 66 anni. Registrati inoltre un nuovo contagio e due nuovi guariti.

Il bilancio è di 25 persone attualmente positive, 45 guarite, 20 morte.

“Dobbiamo stare a casa - afferma duramente il sindaco Giovanni Palomba - . Lo sto dicendo, ormai, da giorni. Lottiamo contro un male subdolo e silente che non risparmia nessuno e non dà alcuna possibilità di previsione, né di controllo. Quanto più volte temuto, negli ultimi giorni, nonostante il conforto dei numeri, oggi è una verità di fatto. Questo momento di transizione verso la cosiddetta fase due rappresenta il periodo più delicato. A Torre del Greco, infatti, la crisi epidemiologica è ancora in atto e nessun cittadino deve sentirsi autorizzato a dismettere, o peggio ad ignorare le misure di contenimento e contrasto previste dal Governo centrale. Comprendo gli sforzi e i sacrifici che i torresi stanno facendo da quasi due mesi - conclude Palomba -, ma non dobbiamo rilassarci proprio ora. Condotte ​imprudenti rischiano di vanificare il lavoro svolto e di andare a discapito della collettività cittadina. Ora non è il momento di mollare. Uniti ce la faremo”.