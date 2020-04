A cura della Redazione

Nessun caso di contagio da COVID-19 a Torre del Greco. Due nuovi guariti. C'è però, e purtroppo, un altro decesso, un uomo di 60 anni.

Sono quindi 27 I soggetti attualmente positivi, 43 quelli guariti, sale a 19 il numero dei morti.

“Registriamo – le parole del sindaco, Giovanni Palomba –, anche per questa giornata, un aumento delle guarigioni e contestualmente un arresto di nuovi contagi. Dati positivi che ci fanno ben sperare del lavoro sinora svolto. Rivolgo, inoltre, un pensiero di sincero cordoglio alla famiglia del nostro concittadino, oggi scomparso. ​ E’ evidente che non siamo usciti dall’emergenza sanitaria in atto; è,​ pertanto, di fondamentale importanza - prosegue il primo cittadino - continuare ad osservare le prescrizioni governative, restando innanzitutto a casa. Condotte ​ irresponsabili potrebbero, infatti, compromettere tutto quanto è stato ad oggi fatto. Non dobbiamo mollare proprio adesso. Uniti ce la faremo”.