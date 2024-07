A cura della Redazione

Un soggiorno in favore degli anziani autosufficienti, di età pari o superiore a 65 anni, residenti nel comune di Torre del Greco. È quello che intende organizzare l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella.

Nei giorni scorsi la giunta ha infatti approvato una delibera, su proposta dell'assessore alle politiche sociali Mariateresa Sorrentino, nella quale viene specificato come l'iniziativa rientri tra quelle previste dalla legge regionale per la dignità e la cittadinanza sociale, che “demanda ai Comuni gli interventi e i servizi specifici, al fine di promuovere la socializzazione e l'interazione tra i cittadini”.

Sulla scorta di questo, l'ente “intende assumere – si legge ancora nella delibera – il ruolo di promotore dell’iniziativa, finalizzata a creare momenti di svago, riposo e socializzazione per i partecipanti, al fine di contrastare l’isolamento e favorire il mantenimento delle condizioni di benessere fisico e psichico”. Stando all'indirizzo fornito dall'esecutivo, il mese individuato è quello di settembre.

Per tali ragioni, la giunta ha fornito l'indirizzo al dirigente Gennaro Alessandro Borrelli per porre “in essere la progettualità e gli atti consequenziali, al fine di realizzare un soggiorno per anziani”, con la predisposizione di un avviso pubblico utile a raccogliere le domande dei potenziali partecipanti. Nella circostanza, viene infine specificato che “in caso di istanze in eccedenza, rispetto ai posti disponibili, dovrà essere stilata una graduatoria in base al valore dell’indicatore Isee ed in caso di parità di posizione, sarà data priorità alle persone anziane autosufficienti ed in ordine decrescente di età”.