A cura della Redazione

Con l’inizio della Festa dei Quattro Altari, in programma per le 18 di oggi, venerdì 19 luglio, il centro storico di Torre del Greco diventa una grande isola pedonale.

Per facilitare gli spostamenti di cittadini e turisti, l’amministrazione comunale, in collaborazione con il Distretto del Commercio Vesuvio, oltre al piano traffico che prevede la chiusura di strade e traverse dove sono stati montati palchi e altari, ha rafforzato il servizio di trasporto pubblico e ampliato l’offerta dei parcheggi. Infatti, grazie alla disponibilità dell’Asl Napoli 3 Sud, dal 19 al 21 luglio (giorni in cui si svolgerà la festa) resterà aperta anche l’area parcheggio che si trova all’interno del complesso Bottazzi, in via Guglielmo Marconi.

“L’amministrazione comunale”, spiega l’amministratore delegato del Distretto del Commercio Vesuvio, Giammarco Del Prato, “ha messo in rete i quattro consorzi di taxi collettivi e ha previsto un servizio di navetta a pagamento per chi dai diversi parcheggi pubblici vorrà raggiungere il centro storico e viceversa”.

Dunque, le navette stazioneranno al Parcheggio La Salle, Santissima Trinità, Molini Marzoli e piazzale Ferrovie dello Stato.

Il percorso previsto è il seguente: dal parcheggio La Salle e Santissima Trinità i pulmini arriveranno all’incrocio tra via Vittorio Veneto-via Circumvallazione e viceversa. Dai Molini Marzoli e piazzale Ferrovie dello Stato (zona mare) arriveranno a ridosso delle scale della villa Comunale dove comunque sarà in funzione anche l’ascensore.

Oltre ai parcheggi comunali restano aperti quelli privati.

Intanto grazie ai volontari del Distretto del Commercio Vesuvio, del Forum Giovani e dell’Interact di Torre del Greco, alle 17 e fino alle 24 di oggi apre anche l’Info Point sulla Festa dei Quattro Altari, attrezzato in via Diego Colamarino. Il punto informazioni resterà aperto anche sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 24.