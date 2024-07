A cura della Redazione

Parte domani, venerdì 19 luglio, l’evento che i cittadini torresi aspettano da sedici anni. La Festa dei Quattro Altari che trasformerà il centro di Torre del Greco in una galleria d’arte all’aperto e in un grande palcoscenico naturale, inizia alle 18 con la sfilata e il concerto della Banda cittadina “I Corallini” – diretta dal maestro Francesco Izzo – e proseguirà con spettacoli e concerti fino alla mezzanotte di domenica 21 luglio, quando i tradizionali fuochi d’artificio faranno calare il sipario sulla kermesse riportata in vita dal sindaco Luigi Mennella e affidata al direttore artistico Gigi Di Luca.

Il tema che unisce altari e tappeti, spettacoli e concerti è la pace, ma l’impianto della festa ruota intorno a quattro argomenti: Corpus Domini, riscatto baronale, identità e tradizione. Gli spettatori si ritroveranno immersi in un mondo fatto di scenografie enormi, di note e testi teatrali inediti che rievocheranno la tradizione popolare, il rapporto con la città e la continuità storica.

Gli altari realizzati da Filippo Romito, Francesco Scognamiglio, Alfonso Raiola, Antonino Ammendola, si trovano in piazza Santa Croce, Palazzo Baronale, corso Garibaldi e piazza Luigi Palomba. I tappeti firmati da Vincenzo Borrelli, Raffaele Panariello, Sergio Eco e Antonio Caso, si trovano nella chiesa di San Filippo Neri (Salvator Noto); chiesa di San Michele Arcangelo (via Diego Colamarino); chiesa Del Santissimo Rosario (corso Umberto I); Palazzo Baronale (via del Plebiscito).

Il programma di venerdì 19 luglio prevede

Ore 18 – Sfilata e concerto Banda cittadina I Corallini. Partenza dal centro storico e arrivo in villa comunale (corso Vittorio Emanuele).

Ore 19.30 – Palazzo Vallelonga. Convegno sui temi della festa e a seguire Il Riscatto Baronale, reading teatrale dal testo di Gennaro Vitiello, con Gina Perna, Gino De Luca, Enzo Perna. Musiche dal vivo di Mimmo Maglionico, Roberto Trenca e Carmela Di Costanzo.

Ore 20 – Corso Umberto e via Roma - Spettacolo di clown e giocoleria.

Ore 20.30 – Villa comunale Forum Young Festival a cura del Forum dei giovani di Torre del Greco.

Ore 22 – via Comizi Concerto di Max Gazzè “Musicae Loci 2024” con Calabria Orchestra.

Eventi collaterali

Palazzo Baronale - Mostra di bozzetti di altari a cura dell’Istituto Degni.

Via Roma - Omaggio a Raffaele De Maio, mostra di altari su pannelli espositivi.

Piazza Santa Croce - Proiezione di videomapping

Scuola Giovanni Mazza - Estemporanea pittorica, Progettazione e realizzazione a cura degli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Napoli.

Scuola Giovanni Mazza - Expo Torre

Scuola Giovanni Mazza - Installazione scenografica “L'ou com balla” a cura dei Catifaires de Gracia dalla Catalogna,

Corso Vittorio Emanuele - Mercatino di artigianato locale